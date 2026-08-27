«Пропозиционер» Панченко и и главный коммунальщик Николаева пришли на сессию со слайдами и устроили дебаты по сортировке мусора

Полигон ТБО под Николаевом. Фото для иллюстрации: архив НикВести

На сессии Николаевского городского совета 27 августа разгорелись дебаты по поводу действующих условий конкурса по определению оператора сортировки бытовых отходов мэра Николаева.

Сначала присутствующие заслушали предложения по изменениям в условиях конкурса, выдвинутые депутатом от партии «Пропозиция» Федором Панченко.

Напомним, что подробно обо всех замечаниях Федор Панченко рассказал на заседании бюджетной комиссии 25 августа. Он показал презентацию, в которой аргументировал все свои предложения. Более подробно — в материале «НикВести».

Реклама

На сегодняшней сессии депутат повторил свое выступление и вновь показал коллегам слайды.

В свою очередь, городской голова Александр Сенкевич отметил несвоевременность презентации, ведь уже проходит четвертый конкурс по определению оператора сортировки мусора, поэтому никакие изменения в условия внести невозможно.

Также он задал вопрос Федору Панченко о том, откуда должно брать средства предприятие, которое будет сортировать мусор, если не повышать тариф для населения.

— То есть получается, что будет какая-то организация, которая бесплатно для нас будет сортировать мусор без повышения тарифа? Что-то с ним будет делать, золото. Зарабатывать на нём деньги и фактически делать это за счёт средств, которые будут оттуда извлекать?, — спросил мэр.

На что Федор Панченко ответил: «Примерно так работает 99% бизнеса в мире, у которого нет доступа к сбору средств от громады».

Александр Сенкевич в ответ заметил, что город должен в первую очередь обеспечить «устойчивость развития громады» и не наполнять полигон мусором, который скоро переполнится.

Скриншот заседания сессии 27 августа

Также на сессии свою презентацию представил заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Она стала ответом на слыйды Федора Панченко и должна была опровергнуть, по мнению департамента, ошибочные суждения депутата.

Во-первых, Игорь Набатов отметил, что существует нормативный порядок определения субъектов сортировки, и он не предусматривает никакого вознаграждения для города. Но пока он не действует, у города есть возможность провести конкурс и получить определенную выгоду в виде вознаграждения городу в размере 10%.

Также он отметил, что условия конкурса анализировались в Антимонопольном комитете и никаких нарушений в них нет. Игорь Набатов напомнил, что к разработке конкурсных условий были привлечены депутаты городского совета, и они имели возможность вносить свои предложения.

Скриншот презентации Игоря Набатова на сессии городского совета

Кроме того, по словам Игоря Набатова, компании, принимавшие участие в предыдущих конкурсах, были разными, поэтому нет никаких оснований обвинять городской совет в лоббировании интересов одного участника.

— В 2025 году у нас участвовало ООО «Вейс ту энерджи», а в 2026 году — ООО «ЛНК Ресайслинг», — отметил он.

Скриншот презентации Игоря Набатова

На это депутат Федор Панченко ответил, что эти две компании могут быть связаны с ООО «ЛНК» и по этому поводу уже проводились журналистские расследования.

— Это связанные компании, которыми владеют одни и те же люди, вы что, меня за дурака держите, — сказал Федор Панченко.

Далее Игорь Набатов продолжил и указал Федору Панченко на то, что в своей презентации он использовал опыт Житомира, но привёл неверные данные и завысил стоимость тарифа на сортировку.

Скриншот презентации департамента городского хозяйства

Скриншот презентации департамента городского хозяйства

Скриншот презентации департамента городского хозяйства

Также руководитель департамента повторил свои замечания, озвученные на бюджетной комиссии, о том, что у предприятия не проблем, если не все горожане будут платить за услугу.

Игорь Набатов считает, что сортировка продлевает срок эксплуатации полигона и рано или поздно нужно решать вопрос сортировки, и если этим не будет заниматься частное предприятие, то это будет делаться за счет городского бюджета.

На все высказывания Игоря Набатова отвечал Федор Панченко. Он критиковал и приводил свои аргументы. В конце концов на это отреагировал городской голова.

— Федор Борисович, мы все выслушали вашу презентацию. Мы уже все хотим, чтобы вторая презентация закончилась и мы перешли к голосованию, — сказал Александр Сенкевич.

Также мэр ещё раз подчеркнул, что без дополнительных вложений невозможно сортировать мусор: «Речь здесь не о бизнесе, а о том, что нужно сортировать мусор, прежде чем его захоранивать. Таков закон. Бизнес — это второстепенный вопрос»

Мэр Александр Сенкевич и секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько. Скриншот с заседания

После выступления руководителя департамента городского хозяйства своё мнение высказал депутат Максим Коваленко от партии «Пропозиция». Он отметил, что действительно в ходе работы над правилами конкурса по сортировке мусора не все предложения депутатов были учтены, ведь чиновники их отклоняли. Он также высказал мнение, что четвёртый конкурс, скорее всего, также окажется провальным.

— У нас фактически те критерии, которые я готовил, — частично они приняты, а частично отклонены именно чиновниками. Поэтому мне хотелось бы, чтобы при голосовании соблюдался принцип паритета и чтобы участие депутатов в рабочей группе не было формальным. Поэтому можно пригласить Федора Панченко и всех желающих. Я не уверен, что хватит голосов для утверждения результатов этого конкурса, — отметил он.

В свою очередь депутат от «Нашего края» Сергей Кантор отметил, что с начала 2025 года его позиция не изменилась и необходимо вернуться к вопросу создания муниципального предприятия, которое будет заниматься сортировкой мусора.