На призыв Сенкевича в очередной раз изменить правила сортировки мусора откликнулся «пропозиционер» Панченко: депутат подал проект решения

Мусорный контейнер в Николаеве, фото «НикВести»

Депутат от партии «Пропозиция» и глава бюджетной комиссии Федор Панченко предложил изменить условия работы будущего комплекса по сортировке мусора, поскольку, по его мнению, действующая модель может создать дополнительную финансовую нагрузку на коммунтранс и жителей города.

Свои предложения он представил на заседании бюджетной комиссии 25 августа, пишут «НикВести».

Напомним, что после провального третьего конкурса по определению оператора сортировки бытовых отходов мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что готов поддержать изменения в правилах конкурса, если у депутатов будут такие предложения. Однако сразу после этого был объявлен четвёртый конкурс по тем же правилам, который должны провести до 31 августа.

Во время заседания комиссии Федор Панченко отметил, что действующее положение предусматривает обязательную доставку всех отходов, которые собирает КП «Николаевкоммунтранс», на сортировочную линию. За переработку каждой тонны предприятие должно платить оператору по тарифу, который пока не установлен.

— Я видел, что эту услугу по сортировке, переработке отходов или как-то там ещё называют по-разному. Но суть в том, что по какому-то тарифу наше КП должно будет отвезти им (оператору сортировки мусора, — прим.) мусор и заплатить по тарифу за тонну. По тарифу, который пока не принят и заранее его невозможно установить, — отметил Федор Панченко.

В качестве примера глава комиссии привел ситуацию в Житомире, где, по его словам, сложилась аналогичная ситуация с Николаевом. По словам Федора Панченко, там тариф на переработку тонны отходов составляет около 988 гривен, однако оператор заявлял, что эта сумма покрывает лишь 57% расходов и тариф необходимо повысить до примерно 1600–1700 гривен.

— Я поинтересовался, и, насколько мне известно, городской совет не согласился на это, и сортировочная линия остановлена, — отметил глава комиссии.

Фёдор Панченко предположил, что при подобном тарифе в Николаеве расходы на переработку отходов могут составить около 238 миллионов гривен в год. В расчёт он заложил около 140 тысяч тонн отходов, которые ежегодно попадают на полигон.

— Такова схема: наше коммунальное предприятие должно будет включить эти расходы в тариф, собрать деньги с жителей и предприятий города и выплатить эту сумму сортировочной компании, — отметил он.

Скриншот с заседания бюджетной комиссии, на котором были представлены изменения в условия конкурса

По мнению главы бюджетной комиссии, дополнительной проблемой может стать разница между суммой, которую коммунальное предприятие должно выплачивать оператору, и фактическими платежами жителей. Он отметил, что уровень недоплат за услуги предприятия составляет около 13–15%. В таком случае, по его подсчётам, может возникнуть кассовый разрыв в десятки миллионов гривен. И тогда коммунтранст нужно будет финансировать дополнительно с бюджета.

— Если на них возлагается обязанность собрать для какого-то частного предприятия 238 миллионов, то в идеальном варианте, если все платят, это работает. Но если есть недоплата, возникает кассовый разрыв где-то в 35 миллионов для нашего предприятия, — пояснил Федор Панченко.

Он также обратил внимание на механизм выплаты коммунальному предприятию части дохода от продажи вторичного сырья. По мнению депутата, эта модель недостаточно прозрачна, поскольку громада фактически не будет влиять на цену, по которой оператор будет продавать отсортированные материалы.

Еще одним риском Федор Панченко назвал отсутствие в действующем положении четкого требования относительно места расположения сортировочной линии. Теоретически оператор может находиться в другом городе, однако КП все равно будет обязано доставлять туда отходы и оплачивать их переработку.

Отдельно глава комиссии обратил внимание на вопрос так называемых «хвостов» — отходов, которые остаются после сортировки и должны быть захоронены на полигоне.

По его словам, в действующем положении не прописано, какой глубины сортировки должен достигать оператор. Из-за этого, по мнению Федора Панченко, существует риск, что отходы могут фактически не сортироваться, а сразу направляться на полигон, при этом оператор будет получать плату за их переработку.

— Мы привозим 10 тонн мусора, за это платим 1500–1700 гривен за тонну, а после этого нет никаких обязательств относительно того, насколько тщательно должна проводиться сортировка. Они могут принять эту машину на 10 тонн, сразу отвезти мусор на полигон, захоронить и больше ничего не делать, — сказал Федор Панченко.

Скриншот с заседания бюджетной комиссии, где были представлены изменения в условия конкурса

Вместо этого он предложил другую модель. По его замыслу, базовый тариф для жителей должен остаться без изменений, а участники конкурса должны предлагать процентную надбавку к стоимости доставки отходов. Например, один участник может предложить дополнительные 10%, другой — 20%.

В таком случае, по словам Федора Панченко, оператор будет заинтересован в том, чтобы максимально сортировать отходы и уменьшать их объем, который придется захоранивать на полигоне. В то же время КП «Николаевкоммунтранс» не будет вынуждено дополнительно финансировать оператора, а стоимость для жителей не вырастет из-за новой услуги.

— Инвестор действительно заинтересован в том, чтобы извлечь из мусора максимум полезного и отвезти на полигон как можно меньше. В таком случае в безопасности и наше КП, и громада, и бюджет, — отметил депутат.

Федор Панченко сообщил, что подготовил собственный проект изменений в положение и договор в соответствии с предложенной моделью. По его словам, над документом он работал около месяца.

Скриншот с заседания бюджетной комиссии, на котором были представлены изменения в условия конкурса

В ходе обсуждения первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Набатов отметил, что приведенные Федором Панченко расчеты по объемам средств, которые собирает «Николаевкоммунтранс», могут быть неточными. Он также привёл пример другого коммунального предприятия — КП «Обрий ДКП», которое сейчас платит «Николаевкоммунтрансу» за весь объём доставленных отходов, даже если часть средств от потребителей не поступает.

— Я лично этой проблемы не вижу, потому что ко мне не обращаются с проблемой дофинансирования соответствующего коммунального предприятия в связи с такой-то ситуацией, — отметил заместитель директора Департамента ЖКХ.

Игорь Набатов также отметил, что согласно закону операторов, занимающихся переработкой и удалением отходов, должны определяться в соответствии с установленной процедурой. Соответствующие правила должны быть прописаны в региональных и местных планах управления отходами.

— Когда какой-либо субъект хозяйствования построит сортировочную линию, мусоросжигательный завод, что-то ещё, соответствующие положения у нас обязаны быть отражены в стратегических документах, и если он просто обращается в органы местного самоуправления и говорит: «У меня вот такая мощность, я ввел объект в эксплуатацию. Вы обязаны предоставить мне мусор». И мы обязаны предоставить ему мусор. Без каких-либо 10% выплат каких-то там сборов или чего-то ещё. Просто он построил объект, у него есть факт строительства, есть проектная мощность, и его обязаны обеспечить мусором, — отметил Игорь Набатов.

Федор Панченко в ответ заявил, что его предложение касается именно финансовых рисков нынешней модели. По его словам, даже если в будущем законодательство будет предусматривать другие правила, это не означает, что город должен уже сейчас брать на себя потенциальные расходы в сотни миллионов гривен.

Глава бюджетной комиссии подытожил, что считает предложенную им модель более безопасной для городского бюджета и КП «Николаевкоммунтранс».

— Я не говорю, что всё нужно отменять. В таком виде мы можем сотрудничать с инвесторами. В остальном я могу поручиться, что это будет очень убыточная история для громады в целом и очень дорогостоящая для каждого николаевца в отдельности, — заявил Федор Панченко.

Во время презентации у членов комиссии не возникло дополнительных вопросов. Однако при голосовании за вынесение вопроса на рассмотрение сессии проект решения не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали 5, ещё 4 «воздержались».

Ситуация со строительством сортировочной линии в Николаеве

Николаев же трижды объявлял аналогичный конкурс, однако определить оператора тогда не удалось.

В 2024 году депутаты утвердили порядок работы комплекса по сортировке ТБО и объявили инвестиционный конкурс. Первый конкурс не состоялся, а во втором победило ООО «Waste To Energy Niko». Однако компания набрала лишь минимально необходимый балл, а депутаты и тогдашний глава ОГА Виталий Ким раскритиковали закрытость процедуры и невыгодные условия.

Правоохранители возбудили дело и провели обыски в горсовете. На сессии 28 августа депутаты не поддержали утверждение договора с победителем. После чего городские власти начали готовить новые условия конкурса. Александр Сенкевич заявил, что процесс будет публичным, с привлечением международных партнеров, в частности из Дании.

На сессии депутаты должны были утвердить обновленный порядок работы комплекса по сортировке бытовых отходов. Но в марте 2026 года голосование провалилось. Однако его утвердили через месяц — в мае.

На повторный конкурс по определению компании, которая построит и будет управлять комплексом по сортировке мусора в Николаеве, подала заявку только одна компания — ООО «ЛНК Ресайслинг» из украинско-американской группы «ЛНК». Французская Veolia, которая ранее проявляла интерес к участию, заявку не подала.

Однако победителя не определили. Единственный участник не набрал необходимого количества баллов от комиссии.

В целом вопрос сортировки мусора в Николаеве поднимался еще в 2019 году, когда потребность в двух линиях оценили примерно в 10 миллионов гривен. Тогда мэр Александр Сенкевич настаивал, что расходы должны взять на себя инвесторы, а не городской бюджет. Хотя была принята программа обращения с отходами, до её реализации так и не дошло.

Верховный Суд признал бездействие горсовета противоправным и обязал построить сортировочную линию, ведь полигон, работающий с 1972 года, исчерпал свой ресурс.