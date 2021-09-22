Депутаты Николаевского горсовета стали субъектами подачи и разработки решений исполнительного комитета.

Такое решение было принято на заседании исполкома в среду, 22 сентября, передает корреспондент НикВести.

Данным решением были приняты изменения в Регламент исполнительного комитета. В проекте отмечается, что изменения внесли «с целью оптимизации и улучшения осуществления правовой работы в исполнительных органах городского совета во время подготовки проектов решений исполнительного комитета».

Ранее депутаты Николаевского городского совета провалили голосование по предоставлению секретарю горсовета права открывать и закрывать сессии.