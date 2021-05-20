В четверг, 20 мая, депутаты Николаевского городского совета провалили голосование по предоставлению секретарю горсовета права открывать и закрывать сессии.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Данные права были прописаны в новых изменениях в Регламенте работы городского совета.

— Вопрос касается внесения изменений в Регламент, что по закону открывает и закрывает пленарные заседания городской голова, но в процессе ведения сессии это право предоставляется и секретарю горсовета, у нас это не отражено в Регламенте. Мы взяли примеры других городов, чтобы включить у нас, - прокомментировал проект решения городской голова Александр Сенкевич.

На это депутат Елена Киселева сказала, что «было бы хорошо брать пример других городов не только по этому вопросу». Она предложила не рассматривать сегодня этот проект решения по той причине, что на предыдущих заседаниях регламентной комиссии депутаты наработали еще и другие предложения в Регламент, намного раньше этого проекта решения. Она сказала, что лучше все предложения по Регламенту рассматривать комплексно, а не отдельно.

Александр Сенкевич все же вынес вопрос на голосование. Проект решения набрал лишь 13 голосов «за» из 28 необходимых.

В четверг, 20 мая, в ходе сессии горсовета Николаева глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская обратилась к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой гарантировать, чтобы впредь не было ситуаций, когда СМИ не пускают в сессионный зал.