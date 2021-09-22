Придя к власти в Афганистане, талибы хотят выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН и представить страну на государственном уровне.

Об этом пишет Jutranji List.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел «Талибана» Амир Хан Мутаки попросил разрешения выступить на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Письмо было отправлено от имени МИД «Исламского Эмирата Афганистан» в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В этом письме талибы объясняют, что президент Афганистана Ашраф Гани был «свергнут» и что их страна больше не признает его президентом.

В письме талибов также говорится, что группа хочет заменить афганского представителя в ООН и назначить своего человека Сухейла Шахина. Они объясняют, что нынешний постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай больше не представляет страну и его миссия завершена.

Для США, Германии и других стран «Талибан» является де-факто правительством в Афганистане, но они еще не признают их в качестве законного правительства. Секретариат ООН направил письмо на рассмотрение Мандатной комиссии.

Напомним, талибы стали новыми мишенями для смертников ИГИЛ.