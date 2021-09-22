Аналитик и специалист по выборам Сергей Шпилькин подвел черту под анализом сентябрьских выборов в российский «парламент» — за партию «Единая Россия» сфальсифицировали около 14 миллионов голосов.

Об этом пишет «Новая газета»

Электоральный эксперт собрал подборку данных с 96806 участков (107, 9 миллионов избирателей) и пришел к выводу, что масштаб вкинутых бюллетеней достигает 13,8 миллионов голосов.

Больше всего нарушений, по мнению математика, произошло в Москве. Сергей Шпилькин утверждает, что если исключить долю подпорченных голосов, то «ЕР» вместо 49% наберет всего лишь 31-33% голосов и лишится конституционного большинства в Госдуме.

Как сообщалось, партия «Единая Россия» после обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов.