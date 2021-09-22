В Российской Федерации считают, что соседняя Грузия якобы утратила биологический и эпидемиологический суверенитет, это, в свою очередь, представляет угрозу для Москвы.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповы, лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России

— Это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас, — заявила она.

Отметим, речь идет об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси. Москва полагает, что там якобы находится медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США, которое изучает особо опасные инфекционные болезни.

Грузинская власть опровергает это, поскольку лаборатория занимается исключительно научной работой.

Ранее Грузия назвала российские выборы нелегитимными.