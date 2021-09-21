В начале Румыния, потом Турция, а теперь и Грузия не собираются признавать законность выборов в Госдуму РФ, проведенных на оккупированном Крымском полуострове.

Об этом говорится на сайте грузинского МИД.

В министерстве заявили, что произошедшее в Крыму нельзя назвать иначе, как грубым попиранием международных норм и законов Украины.

— Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, проведенные в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года <…> Министерство иностранных дел Грузии подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, — говорится в документе.

Напомним, партия «Единая Россия» после обработки 100% протоколов якобы лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов. Наблюдатели заявляют о многочисленных фальсификациях на избирательных участках и махинациях с электронным голосованием.