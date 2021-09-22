В среду, 22 сентября, Высший антикоррупционный суд оставил без изменения сумму залога вице-мэру Николаева Сергею Кореневу по делу о реконструкции Соборной площади.

Данное решение обжалованию не подлежит, пишут НикВести со ссылкой на трансляцию заседания.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд увеличить сумму залога для Сергея Коренева с 3 миллионов 518 тысяч гривен до 22 миллионов 700 тысяч гривен, указав, что у чиновника есть сбережения в размере 23 тысяч долларов и 450 тысяч гривен, совместно с женой он владеет земельным участком, двумя квартирами и легковым автомобилем, а также указав на имущественное состояние семьи Сергея Коренева.

— Учитывая имущественное состояние Коренева считаю, что размер суммы залога, который определен как альтернативная мера пресечения является абсолютно недопустимым для того, чтобы обеспечить нормальное процессуальное поведение Коренева, – сказал прокурор.

Также прокурор обратил внимание суда на то, что в течение 2016 – 2021 годов Сергей Коренев 11 раз выезжал за пределы Украины, в том числе, в страны с высоким уровнем жизни: «Должно быть достаточное количество денег, чтобы проводить свое свободное время и отдыхать в ОАЭ, Австрия, Италия».

Адвокаты Сергея Коренева просили суд отказать в ходатайстве прокурора, указав, что доходы Сергея Коренева в 2 миллиона гривен с 1998 года – небольшая сумма: «За 22 года у Коренева ещё были и расходы, наверное, которые нужно учитывать».

— Озвученная прокурором сумма в 433 тысячи гривен, которую заработали Сергей Коренев с женой за 22 года тоже ни о чем не говорит, разве что о том, что эти люди работали и зарабатывали себе на жизнь. Как прокурор аргументирует этим то, что Коренев сможет оплатить залог в 22 миллиона гривен – непонятно, – сказал адвокат.

Адвокаты также указали, что общая стоимость недвижимого имущества Сергея Коренев составляет 3 миллиона 80 тысяч гривен, а потому не может покрыть сумму залога в 22 миллиона 700 тысяч гривен, о которой просит прокурор.

— В чем состоит цинизм ситуации, на которую ссылается прокурор. На две квартиры, в соответствии с ходатайством стороны обвинения, наложен арест. Общая стоимость этих квартир составляет 1 миллион 400 тысяч гривен. Если б коренев распродал все свое имущество и вместе с женой и двумя малолетними детьми остался на улице, то у него во-первых не было бы возможности продать эти квартиры, а во-вторых у него бы сложилась сумма, о которой я говорил – в 3 миллиона 80 тысяч гривен, но аж никак не 22 миллиона гривен, – указал адвокат.

В ходе заседания коллеги Сергея Коренева просили суд взять его на поруки. В частности, ходатайство подали депутаты горсовета от «Пропозиции»: Федор Панченко, начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Дмитрий Канарский и директор «антикоррупционного» департамента горовета Андрей Ермолаев, депутаты райсовета от «Пропозиции» Егор Бедаков, Сергей Колесник и Александр Рябенко, руководитель КП «Николаевпастранс» Алексей Ушаков, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, а также мэр Николаева Александр Сенкевич.

В результате коллегия судей приняла решение отказать в ходатайстве прокурора и оставить меру пресечения в виде ареста с залогом в 3 миллионов 518 тысяч гривен. кроме этого суд отказал в ходатайстве взять Сергея Коренева на поруки.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменения меру пресечения вице-мэру Николаева Сергею Кореневу по делу о реконструкции Соборной площади.

Напомним, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.

В ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым выяснились некоторые подробности по «делу Соборной площади». В частности, правоохранители считают, что вице-мэр Сергей Коренев и заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый в сговоре с директором компании «ПИК-СТРОЙ» Мариной Лозовенко завысили цену материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза.

Во время суда стало известно, что следователи НАБУ обнаружили упоминания о встречах Марины Лозовенко с мэром Одессы Геннадием Трухановым в переписках подозреваемых в хищениях при реконструкции Соборной.

Кроме этого, прокурор САП зачитала переписки предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве, в которых упоминается «кэшбэк» и завышение цен в сметной документации. В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич озвучил мнение, что вице-мэру Сергею Кореневу, подозреваемому в хищении средств на реконструкции Соборной площади, приписывают чужие слова из озвученных на заседании личных переписок, а также они скомпонованы в «отдельную историю», которая не соответствует действительности.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей. Теперь заместитель мэра Сергей Коренев курирует сферу капитального строительства в городе.