Завтра в Украине начнет действовать «желтая зона» карантина. Однако все школы в Ивано-Франковской области продолжат работать в обычном режиме.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, сейчас достаточно вакцинированных сотрудников во всех учебных заведениях города.

— Все школы и садики вакцинированы и работают в привычном режиме! Спасибо за понимание, — написал Руслан Марцинкив.

В то же время, в комментариях опубликовали информацию, распространенную местными властями, что три школы и шесть детсадов не завершили вакцинацию сотрудников.

На что Руслан Марцинкив ответил: «то было вчера, сегодня все (вакцинированы, — прим.)».

Как сообщалось, власти Львова приняли решение разрешить невакцинированным от коронавируса учителям продолжать работу при наличии отрицательного ПЦР-теста