Власти Львова приняли решение разрешить невакцинированным от коронавируса учителям продолжать работу при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebok.

По его словам, с 23 сентября в городе продолжат работу учебные заведения, которые вакцинировали не менее 80% персонала.

— Сотрудники, которые не вакцинированы хотя бы одной дозой, смогут работать только если на входе в заведение покажут отрицательный результат ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов, – рассказал Андрей Садовый.

Он добавил, что также вход будет разрешен педагогам, которые переболели коронавирусом в течение шести прошедших месяцев и имеют соответствующую справку.

При этом ПЦР-тесты будут платными, а вакцинирование — бесплатным.

Как сообщалось, во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен желтый уровень эпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.