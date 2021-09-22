В семи дагестанских селах избирательные комиссии ошиблись и сфальсифицировали аномальные проценты не Единой России, а другим партиям.

На это обратили внимание «Открытые медиа».

За «едироссов» на семи участках якобы никто не отдал ни бюллетеня, а другие партии получили нереалистичные показатели в 70%+ голосов.

— На участке №769 «Справедливая Россия — За правду» набрала 68,44% голосов, на участке №540 аномальный результат показали «Новые люди» (77,62%), а на УИК №1369 почти все проголосовали за ЛДПР (81,1%). На участках №1762 и №1767 при нулевом результате единороссов «Российская партия свободы и справедливости» набрала 84% голосов соответственно. Еще на одном участке, №1475, аномальный процент избирателей проголосовали за партию «Зеленые» — 79,37%, — приводит примеры издание.

Напомним, анализ с математическими инструментами показал, что за правящую партию РФ было вброшено больше 15% голосов от итогового результата.