В семи дагестанских селах избирательные комиссии ошиблись и сфальсифицировали аномальные проценты не Единой России, а другим партиям.
На это обратили внимание «Открытые медиа».
За «едироссов» на семи участках якобы никто не отдал ни бюллетеня, а другие партии получили нереалистичные показатели в 70%+ голосов.
— На участке №769 «Справедливая Россия — За правду» набрала 68,44% голосов, на участке №540 аномальный результат показали «Новые люди» (77,62%), а на УИК №1369 почти все проголосовали за ЛДПР (81,1%). На участках №1762 и №1767 при нулевом результате единороссов «Российская партия свободы и справедливости» набрала 84% голосов соответственно. Еще на одном участке, №1475, аномальный процент избирателей проголосовали за партию «Зеленые» — 79,37%, — приводит примеры издание.
Напомним, анализ с математическими инструментами показал, что за правящую партию РФ было вброшено больше 15% голосов от итогового результата.
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В семи дагестанских селах избирательные комиссии ошиблись и сфальсифицировали аномальные проценты не Единой России, а другим партиям.
На это обратили внимание «Открытые медиа».
За «едироссов» на семи участках якобы никто не отдал ни бюллетеня, а другие партии получили нереалистичные показатели в 70%+ голосов.
— На участке №769 «Справедливая Россия — За правду» набрала 68,44% голосов, на участке №540 аномальный результат показали «Новые люди» (77,62%), а на УИК №1369 почти все проголосовали за ЛДПР (81,1%). На участках №1762 и №1767 при нулевом результате единороссов «Российская партия свободы и справедливости» набрала 84% голосов соответственно. Еще на одном участке, №1475, аномальный процент избирателей проголосовали за партию «Зеленые» — 79,37%, — приводит примеры издание.
Напомним, анализ с математическими инструментами показал, что за правящую партию РФ было вброшено больше 15% голосов от итогового результата.