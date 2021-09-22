Бывший глава облгосадминистрации Александр Стадник поздравил Николаевщину с Днем основания области.

Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

Экс-губернатор отметил, что гордится Николаевщиной и ее жителями, а также тем, что «внес маленькую лепту» в общее благо.

— Сегодняшняя дата для меня является поводом для гордости за Николаевщину, за ее правильных трудолюбивых жителей, за ее героев. Я хочу пожелать, чтобы с каждым днем жизнь становилась лучше, чтобы в области развивались все сферы жизнедеятельности и люди были здоровы и счастливы, чтобы каждый житель любил, ценил, уважал свою родную Николаевщину и пытался внести в неё свой маленький вклад на общее благо. Я горжусь тем , что мне выпала честь, внести маленькую лепту для всех вас! Успехов, яркого и мирного будущего и побольше здоровых, талантливых детей, тебе дорогая мне, солнечная Николаевщина! — написал Александр Стадник.

Напомним, что его предшественник Алексей Савченко выступал с инициативой перенести дату празднования Николаевской области. Он заявио, что дата, установленная в период господства коммунистического режима, не может считаться праздником.

Александр Стадник был назначен на должность главы Николаевской областной государственной администрации 19 сентября 2019 года и проработал год и 2 месяца — Президент Украины Владимир Зеленский уволил его 17 ноября прошлого года.