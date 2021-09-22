Молдова требует от России вывести войска, вооружение и боеприпасы с территории Приднестровского региона республики.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укринформ.

— В духе конституционного нейтралитета Молдовы и международного права я также хотела бы повторить, что наша позиция относительно полного и безоговорочного вывода российских войск остается неизменной. Это включает вывоз или уничтожение боеприпасов со складов в Колбасной, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде региона в целом. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества в этом, — отметила Майя Санду.

Она заверила, что Республика Молдова остается твердой сторонницей мирного и политического урегулирования конфликта в Приднестровском регионе «на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ».

Президент Молдовы также выразила беспокойство по поводу ухудшением ситуации в Черноморском регионе.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что российская делегация в ООН пыталась сорвать обсуждение ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе во время сессии, но безуспешно.