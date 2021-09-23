Группа из 43 депутатов Европарламента просит Европейскую комиссию расследовать причастность российской компании «Газпром» к повышению цен на газ. В письме в Комиссию говорится, что «Газпром» «шантажирует Европу».

Об этом информирует G4Media.

Депутаты Европарламента обвиняют «Газпром» в манипулировании рынком, поскольку в последние месяцы цены на газ в Европе выросли, что способствовало росту цен на электроэнергию

— Мы призываем Еврокомиссию срочно начать расследование возможного умышленного манипулирования рынком со стороны «Газпрома» и возможного нарушения правил конкуренции ЕС, — говорится в письме.

Депутаты Европарламента заявили, что есть подозрения относительно «усилий компании по оказанию давления» на Европу, чтобы та согласилась на скорейший запуск кремлевского газопровода «Северный поток - 2», который еще не устранил нормативные препятствия.

Напомним, российский «Газпром» намерен пустить природный газ через трубопровод «Северный поток - 2» с началом следующего месяца.