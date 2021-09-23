В среду Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 миллионов доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

Об этом информирует Nikkei.Asia.

Дополнительные вакцины увеличат долю пожертвованных вакцин США для остального мира до 1,1 миллиарда доз, что намного меньше 5-6 миллиардов доз, которые, по словам мировых экспертов в области здравоохранения, необходимы более бедным странам.

Вакцины от Pfizer Inc и BioNTech SE будут производиться в Соединенных Штатах и отправляться в страны с низким и средним уровнем дохода, начиная с января, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

— Это огромное обязательство со стороны США. Фактически, на каждый укол, который мы сделали в этой стране на сегодняшний день, мы теперь жертвуем три укола другим странам, — объяснил он репортерам.

Источник, знакомый с проблемой, сказал, что правительство заплатит около 7 долларов за дозу. В июне администрация Байдена согласилась купить и пожертвовать 500 миллионов доз вакцины. По условиям этого контракта Соединенные Штаты заплатят Pfizer и BioNTech около 3,5 миллиардов долларов.

Напомним, Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer.