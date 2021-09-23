В пятницу, 24 сентября, в Николаеве СБУ проведет плановые антитеррористические учения по улице 68-Десантников, 2 в здании Николаевского апелляционного суда.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с этим с 9:00 и до 16:00 будет частично ограничено движение для транспортных средств в районе проведения обучения.
— К тренировкам будет привлечена спецтехника, поэтому обращаемся к гражданам с просьбой не оставлять свои авто на указанном участке и заранее планировать свой маршрут, — сказано в сообщении.
До этого в центре Николаева прошли масштабные учения полиции.
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В пятницу, 24 сентября, в Николаеве СБУ проведет плановые антитеррористические учения по улице 68-Десантников, 2 в здании Николаевского апелляционного суда.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с этим с 9:00 и до 16:00 будет частично ограничено движение для транспортных средств в районе проведения обучения.
— К тренировкам будет привлечена спецтехника, поэтому обращаемся к гражданам с просьбой не оставлять свои авто на указанном участке и заранее планировать свой маршрут, — сказано в сообщении.
До этого в центре Николаева прошли масштабные учения полиции.