Баштанский райсовет не поддержал выделение 700 тысяч гривен на ремонт приемного отделения многопрофильной больницы в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство».

Такое решение было принято на сессии 23 сентября, передает корреспондент НикВести.

В рамках медреформы, Баштанская райбольница была определена одной из опорных в Николаевской области. В прошлом году приемное отделение учреждения включили в проект «Emergency» в рамках программы «Большое строительство» Владимира Зеленского.

Районный совет еще до административной реформы, которая объединила районы, выделил деньги на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию, после чего передал проект уже ликвидированному управлению капстроительства Николаевской ОГА.

Деньги на ремонт приемных отделений опорных больниц выделяли из государственного бюджета. Согласно данным системы публичных закупок ProZorro, УКС провело тендер и в августе 2020 года заключило договор с ООО «Строительная компания «Интерстрой» на 7,5 миллиона гривен. Подрядчик должен закончить работы до конца текущего года.

Однако, как выяснилось на сессии Баштанского районного совета весной, подрядчик успел в 2020 году использовать около 4 миллионов гривен, выполнив работы приблизительно на 70%. Остаток, по словам депутатов, вернули в госбюджет. При этом приемное отделение не включили в план работ на 2021 год как объект незавершенного строительства, в связи с чем остаток суммы УКС не получил.

Чтобы закончить ремонт, деньги начали просить у местных громад и района. В частности, уже выделили: Привольнянская ТГ — 150 тысяч, Ингульская — 50 тысяч, Баштанская — 700 тысяч, Широковская — 1,5 миллиона гривен.

В апреле на рассмотрение сессии Баштанского райсовета вынесли вопрос о выделении 800 тысяч из районного бюджета, однако он не был проголосован.

В связи с этим на сессию 23 сентября снова вынесли изменения в бюджет. Проектом, опубликованным на сайте, предусматривалось выделение 700 тысяч гривен субвенции областному бюджету на ремонт приемного отделения Баштанской больницы, а также 300 тысяч на новый дизельный генератор Снигиревской больнице.

Отметим, что на заседание приехали представители облатсного совета — замглавы облсовета Владимир Фроленко, глава бюджетной комиссии Виталий Гомерский и депутат Иван Кухта.

В начале рассмотрения вопроса замглавы Баштанской райгосадминистрации, депутат Лилия Бондаренко доложила, что возникла необходимость уменьшить сумму субвенции областному бюджету на 200 тысяч гривен. Это связано с потребностью в 498 тысячах гривен на выплату задолженностей по зарплатам сотрудникам коммунальных предприятий ликвидированного Снигиревского района. Таким образом она предложила выделить на ремонт приемного отделения 500 тысяч гривен.

Лилия Бондаренко

Депутат Николай Лучный заявил, что финансирование Баштанской больницы является дискриминацией других районов, вошедших в объединенный. Он предложил выделить 200 тысяч гривен баштанскому медучреждению, а остальным больницам объединенного района — по 100 тысяч гривен.

Николай Лучный

В ответ на это взяла слово глава Снигиревской громады Инна Бойко, поскольку местная городская больница нуждается в 300 тысячах гривен на новый дизельный генератор.

Инна Бойко

— Хочу напомнить, что районный бюджет Баштанского района создан, в основном, из двух остатков: 2,1 миллиона — Снигиревский район, 2,5 миллиона — Баштанский район. Извините, я вам напомню о Снигиревском. Я считаю, что эти средства остались (в бюджете, — прим.) только потому что было неумелое руководство района. 1,5 миллиона из этих средств — деньги, заработанные образованием и культурой. Они планировали, что в 2021 им их дадут на улучшение материально-технической базы. Скажите, какая дискриминация других районов может быть, если они «съели» все свои остатки, они их использовали на свои мощные районы. А Снигиревский и Баштанский район понимали, что надо будет содержать районный совет. За этот год, что существует районный совет, мы, отдав все средства, не получили ничего. Мы имеем право на эти средства. Это 15% от того, что мы дали, — сказала Инна Бойко.

Глава райосвета Наталья Олейник на это возразила, что свободные остатки дали все бывшие районы. В свою очередь, депутат райсовета, семейный врач Оксана Шпарук обратилась к коллегам с просьбой поддержать Баштанскую больницу.

— Больница работает сейчас в двух кабинетах. У нас было шикарное приемное отделение. Туда вложено море. А сейчас врач-педиатр, травматолог, терапевт по очереди в защитных костюмах стоят в полутора комнатах, чтобы посмотреть ургентных больных, — отметила Оксана Шпарук.

Оксана Шпарук

Депутат облсовета Иван Кухта тоже призвал коллег из района поддержать больницу, а также согласился с Инной Бойко, что другие районы практически не дали остатков в Баштанский районный бюджет.

Иван Кухта

Владимир Фроленко отметил, что поддерживает мнение своих коллег, которые считают, что проблемы есть во всех больницах. Однако он согласился и с тем, что Баштанская больница является центральной в громаде и требует особенного внимания. Замглавы облсовета также заявил, что готов отдать 300 тысяч гривен личных средств на Баштанскую больницу.

— У меня есть другое предложение к депутатам. Если не может договориться с вами власть, договорюсь с вами я. У нас есть 600 тысяч (в бюджете, — прим.). Мы по 100 тысяч даем всем больницам района, а Баштанской даем 200. У меня есть накопленная на карточке зарплата — 300 тысяч. Я готов сегодня заработную плату отдать на Баштанскую больницу. Это будет 500 тысяч, необходимых для больницы. Прошу поддержать это, и не будет споров. Чтобы не было у вас здесь скандалов, я готов отдать 300 тысяч на Баштанскую больницу, — сказал Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко

На это некоторые депутаты отметили, что не существует механизма перечисления денег бюджетной организации с зарплатной карты или от физлица.

Наталья Олейник также попросила депутатов выделить 600 тысяч на медучреждения — по 100 для четырех больниц и 200 — для Баштанской.

Наталья Олейник

Глава райгосадминистрации Владислав Дмитрив, в свою очередь, попросил депутатов все же направить всю сумму на Баштанскую многопрофильную больницу.

Владислав Дмитрив

После этого Наталья Олейник объявила перерыв по просьбе одной из фракций. В ответ Владислав Дмитрив заявил, что это нарушение и потребовал поставить вопрос на голосование.

После перерыва слово взяла главврач Баштанской больницы Алла Барсегян. Она попросила депутатов поддержать выделение средств на ее учреждение и Снигиревскую больницу. По ее мнению, распределение другим больницам по 100 тысяч гривен только «распылит» деньги, не решив проблемы.

Алла Барсегян

— Может, я скажу какие-то вещи, которые заденут Казанковскую и Березнеговатскую громады, но в районе три основные больницы дают помощь — Баштанская, Снигиревская и Новобугская. И эти вопросы... мы распыляем по 100 тысяч. Да решим мы потом как-то эти вопросы. Но основные — кислород, свет и вход в приемное отделение — надо решить сейчас. Наталья Владимировна (Олейник, — прим.), вы знаете, что ни одного отказа не было. Мы лечили всех. И Снигиревка лечила, и Новый Буг. Ну закройте эти вопросы. COVID наступает. Тогда будет не до шуток, — сказала Алла Барсегян.

Позже замглавы райгосадминистрации Лилия Бондаренко пояснила, почему Владимир Фроленко не может перечислить личные средства на ремонт отделения. Она сказала, что между областным УКСом и подрядчиком заключен договор на ремонтные работы, которые предполагают финансирование только из государственного и местного бюджетов.

Владимир Фроленко ответил, что общался с подрядчиком, и они нашли способ частично профинансировать ремонт из его средств.

После глава райсовета поставила на голосование проект решения за основу — тот, который предполагает выделение 700 тысяч гривен Баштанской больнице и 300 тысяч — Снигиревской. Вопрос не набрал достаточного количества голосов. В связи с тем, что проект за основу принят не был, депутаты перешли к рассмотрению других сессионных вопросов.

Напомним, что недавно глава облсовета Анна Замазеева пообещала достроить приемное отделение Баштанской больницы в кратчайшие сроки.