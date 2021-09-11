Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева побывала с рабочим визитом в Баштанском районе, где посетила местную опорную больницу.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева отметила, что больница принимает жителей из всего района, подчеркнув, что была поражена условиями, которые создал коллектив больницы для пациентов — современное оборудование, комфортные палаты, внимательный медперсонал. Также она отметила новое отделение гемодиализа, сделанное на высоком европейском уровне.

Однако, проблемным вопросом остается ремонт приемного отделения, который не был завершен.

— Проблемные вопросы (которые взяли на контроль и некоторые решали прямо на месте): безотлагательное завершение ремонта приемного отделения! Это крайне важно, особенно сейчас — во время пандемии. Проектом предусмотрено два входа. Это обеспечит прием инфекционных больных по всем стандартам МОЗ. Для окончания ремонта нужно 3,5 миллиона гривен. Провели совещание, по поиску источников финансирования. Найденны возможные источники финансирования: за счет субвенции на социально-экономическое развитие, средства выделяет народный депутат Украины Игорь Негулевский, Баштанская городская громада, Широковская ТГ, Ингульская ТГ, Привольнянская ТГ. Баштанский районный совет, понимая всю важность больницы для местных жителей, также готов помочь. Глава райсовета пообещала на ближайшей сессии рассмотреть выделение средств именно на достройку приемного отделения, — написала Анна Замазеева.

По словам главы облсовета, не меньшего внимания требует хоспис на территории больницы. Он уже 5 лет остается недостроенным.

— Паллиативная помощь — обязательная медицинская услуга в кластере многопрофильных больниц, что позволит увеличить количество медицинских услуг и пакетов НСЗУ. Планируется использовать другое крыло хосписа для полноценного отделения неврологии. Все нюансы по объекту мы приняли во внимание. Пообщались с подрядчиком и главным врачом. Далее выясним, есть ли уголовные производства и что необходимо для того, чтобы возобновить строительные работы, заказчиком которых был и остается наш областной УКС, — отметила она.

Анна Замазеева предложила провести всесторонний анализ и рассмотреть возможность окончания этого объекта в два этапа — тогда будет необходима сумма в два раза меньше.

— Первый — сдать здание в эксплуатацию, а это главное. Туда сможет переехать неврология. А потом, на втором этапе, уже будем «насыщать» это помещение необходимым материально-техническим оборудованием. Такое решение поддержали директор КНП, председатель РГА, городской голова, глава райсовета и областные депутаты, присутствовавшие на встрече. Уверена, что наши совместные усилия в решении этих проблем в ближайшее время дадут желаемые результаты, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опасается уменьшения финансирования детского онкоотделения областной детской клинической больницы, в связи с чем обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю, в Национальную службу здоровья и Министерство здравоохранения.