Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева опасается уменьшения финансирования детского онкоотделения областной детской клинической больницы, в связи с чем обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю, в Национальную службу здоровья и Министерство здравоохранения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева отметила, что Национальная служба здоровья Украины планирует урезать финансирование учреждения на 25%.

— Из-за уменьшения финансирования наше медучреждение будет вынуждено существенно уменьшить объем закупки продуктов, медикаментов, оборудования. Как следствие, будут страдать пациенты, снизится уровень обслуживания и заработная плата медиков, — предостерегла чиновница.

По ее словам, только за прошлый год Николаевский центр онкологии оказал медицинскую помощь 39 267 жителям области. Однако, согласно действующему договору, изменения по финансированию во время карантинных ограничений, установленных Кабмином, не могут быть внесены ранее, чем через три месяца после окончания карантина.

Анна Замазеева подчеркнула, что взяла вопрос на личный контроль, так как подобные проблемы существенно отражаются на пациентах с серьезным диагнозом.

— Как глава областного совета, еще неделю назад направила открытые письма по этой проблеме Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, Министру здравоохранения Виктору Ляшко и директору Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрию Самофалову. Чтобы они на своем уровне вмешались и взвешенно подошли к ситуации, которая сложилась в онкологических учреждениях, — заключила она.

Напомним, Анна Замазеева посетила онкологическое отделение областной детской клинической больницы во вторник, 31 августа.