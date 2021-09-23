Замглавы Николаевского областного совета Владимир Фроленко заявил, что готов отдать 300 тысяч гривен, накопленных со своей заработной платы, на ремонт приемного отделения Баштанской многопрофильной больницы.

Об этом он сказал на заседании сессии Баштанского районного совета в четверг, 23 сентября, пишут НикВести.

Как сообщалось, на сессии рассматривали вопрос выделения средств на окончание ремонтных работ, который был начат по проекту «Emergency» в рамках программы «Большое строительство» президента Владимира Зеленского. Депутаты не могли сойтись во мнении, сколько денег нужно выделить из районного бюджета.

В частности, часть депутатов настаивала на выделении 500 тысяч гривен, часть предлагала дать медучреждению 200 тысяч гривен, а другим больницам объединенного района — по 100 тысяч.

Владимир Фроленко

Владимир Фроленко, присутствовавший на сессии отметил, что поддерживает мнение коллег, которые считают, что проблемы есть во всех больницах. Однако согласился и с тем, что Баштанская больница является центральной в громаде и требует особенного внимания. Замглавы облсовета также заявил, что готов отдать 300 тысяч гривен личных средств на ремонт приемного отделения.

— У меня есть другое предложение к депутатам. Если не может договориться с вами власть, договорюсь с вами я. У нас есть 600 тысяч (в бюджете, — прим.). Мы по 100 тысяч даем всем больницам района, а Баштанской даем 200. У меня есть накопленная на карточке зарплата — 300 тысяч. Я готов сегодня заработную плату отдать на Баштанскую больницу. Это будет 500 тысяч, необходимых для больницы. Прошу поддержать это, и не будет споров. Чтобы не было у вас здесь скандалов, я готов отдать 300 тысяч на Баштанскую больницу, — сказал Владимир Фроленко.

На это некоторые депутаты отметили, что не существует механизма перечисления денег бюджетной организации с зарплатной карты или от физлица.

В частности, замглавы райгосадминистрации, депутат Лилия Бондаренко пояснила, почему он не может перечислить личные средства на ремонт отделения. Она сказала, что между областным УКСом и подрядчиком заключен договор на ремонтные работы, которые предполагают финансирование только из государственного и местного бюджетов.

Владимир Фроленко ответил, что общался с подрядчиком, и они нашли способ частично профинансировать ремонт из его средств.

Ранее сообщалось, что в итоге Баштанский райсовет не поддержал выделение денег на ремонт приемного отделения многопрофильной больницы.