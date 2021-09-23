Из аэропорта Кабула 23 сентября ориентировочно в 14:00 по киевскому времени вылетел украинский гражданский борт с около сотней эвакуированных людей. Самолет должен прибыть в Киев в течение следующих 24 часов.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет hromadske.

Там отметили, что переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом. В течение последних нескольких дней их проводили украинские дипломаты, военные и Офис президента. Активное участие принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Согласовывали именно возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей. И утром 23 сентября переговоры завершились успехом, гражданский самолет вылетел с территории аэропорта Кабула.

— В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались. Наши спецназовцы показали высокий профессионализм и еще раз доказали, что могут быть надежными партнерами для западных союзников, — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что успешные действия разведчиков вывели Украину в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Напомним, Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что различные односторонние санкции или ограничения в отношении Афганистана должны быть отменены как можно скорее.