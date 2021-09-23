Венецианская комиссия представит выводы закона об олигархах к декабрю, представители институции попросили воздержаться от голосования по этому проекту до этого времени.

Об этом передает нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Мнение международных экспертов по праву станет известно 15-16 декабря, когда пройдет пленарная сессия.

— Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, Венецианская комиссия даст оценку законопроекту об олигархах.