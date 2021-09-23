Молодого человека, который нанес физический урон журналисту издания «Буквы» Александра Кужельного, приговорили к году заключения условно.

Об этом сообщает правозащитный центр ZMINA.

Сбежавшего из Российской Федерации соратника националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем «Тесак») Михаила Шаланкевича признали виновным по уголовной статье Хулиганство и дали год условно.

Пострадавший Кужельный заявил, что не понимает причин такого мягкого приговора, но добиваться пересмотра дела не намерен.

— Считаю, что мне с этого никакой пользы, только время тратиться и нервы портятся. Важно только, чтобы больше такого не повторялось и я мог безопасно и спокойно работать и ходить по городу, — детальней высказался журналист.

Как сообщалось, во время акции «Национального корпуса» на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности журналиста и избила его.