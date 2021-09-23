Еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию.

— По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от «Партии Шария» Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Говоров, — отметили в комиссии.

Таким образом, добавили в комиссии, с 21 сентября документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали всего 5 кандидатов.

Как сообщалось, Харьковской горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.