Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны снизить миграционный поток, но в то же время усилить программы, способствующие повышению рождаемости в ЕС.

Об в четверг, 23 сентября, политик заявил на демографическом саммите в Будапеште, пишет Novinky.

— Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, как раз наоборот. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы — это увеличение рождаемости собственного, коренного населения, — заявил Андрей Бабиш.

Он отметил, что ряд стран в Европе вместо того, чтобы увеличить рождаемость, «ищут самое простое и быстрое решение» привлекая мигрантов.

— В особенности в последние годы в ЕС начал расти поток мигрантов. Их большая часть приехала из стран Африки и Ближнего Востока. Но эти люди диаметрально противоположных культурных традиций для нас, — отметил Андрей Бабиш.

Среди стран, которые, по его мнению, способствуют миграционным потокам - Бельгия, Германия и Франция.

Уровень рождаемости в Европейском Союзе снижается с 2000 года, свидетельствуют данные Евростата: 1,53 новорожденных на одну женщину в 2019 году, что значительно ниже отметки 2,1, которая считается достаточной для предотвращения сокращения численности населения.

Согласно счетчику населения, в Европе :

Рождаемость: в среднем 22 180 детей в день (924.15 в час) или один ребенок каждые 3.90 сек.

Смертность: в среднем 22 656 человек в день (943.99 в час) или одна смерть каждые 3.81 сек.

Миграционный прирост населения: в среднем 2 421 человек в день (100.86 в час).

Напомним, с июля 2022 года автомобилистам в Чехии придется объезжать велосипедистов на расстоянии не менее 1,5 метра.