Международное сообщество должно решительно выступить против разработки и применения полностью автономных вооруженных систем.

Такую идею в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН выдвинул министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает Укринформ.

— Нам следует определить четкие «красные линии», которые человечество не готово переступить. Речь идет и об отказе от создания машин-убийц: летальных автоматизированных вооруженных систем, которые с помощью алгоритма мгновенно решают, кто будет жить, а кто — умрет, — заявил Алексанр Шалленберг.

По его словам, современные технологии не должны стать «чертой, за которой не существуют права человека».

— Вместе с другими странами и гражданским обществом мы надеемся начать процесс, который приведет к запрету роботов-убийц, — отметил министр.

Александр Шалленберг подчеркнул, что Австрия также продолжит уделять значительное внимание вопросу ядерного разоружения в мире.

— Мы не можем повышать нашу безопасность... опираясь на миф о ядерном сдерживании. Нам нужно устранить это ужасающее оружие массового уничтожения, — подытожил глава МИД Австрии.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил распределение COVID-вакцин в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства орудием для дискриминации.