Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на виртуальном саммите по пандемии, организованном президентом США Джо Байденом, заявил, что его страна пожертвует дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Дополнительные вакцины от коронавируса Япония выделит в рамках международных усилий по обеспечению справедливого доступа к спасающим жизнь вакцинам. Таким образом общее количество вакцин, которые Япония пожертвует миру, составит 60 миллионов доз.

Япония уже доставила более 23 миллионов доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca PLC собственного производства в другие страны. Половина из них была отправлена в Индонезию, Малайзию, Филиппины, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Вторая половина была распределена через COVAX более бедным странам.

Суга сказал, что Япония помогает другим странам побороть коронавирус, поставляя кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ, и «будет продолжать оказывать такую помощь, чтобы преодолеть этот кризис общественного здравоохранения».

Также Япония также сосредоточила внимание на предоставлении рефрижераторов и другого оборудования холодовой цепи, необходимого для распределения вакцин в отдаленные районы.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут отменить уже весной 2022 года, однако есть условие — большинство граждан должны привиться от коронавируса до Нового года.