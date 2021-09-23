Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут отменить уже весной 2022 года, однако есть условие — большинство граждан должны привиться от коронавируса до Нового года.

Об этом он заявил во время форума «Креативная Украина 2021», который начался в четверг, 23 сентября, пишет TheБабель.

Виктору Ляшко задали вопрос, когда в Украине может закончиться карантин. На что он ответил: «Если вакцинируемся до Нового года — весной сможем спокойно жить без карантина». В качестве примера министр привел Великобританию, где вакцинировано 70% населения — 19 июля в Англии отменили все внутренние ограничения и позволили жизнь без масок.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.