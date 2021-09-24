Общий объем перевалки грузов портовых операторов в специализированном морском порту (СМП) «Ольвия» с начала 2021 года по состоянию на вечер 22 сентября составил более 3 миллионов тонн.

Об этом пишут «Порты Украины».

В том числе перевалка экспортных грузов составила 2,74 миллиона тонн, каботажных – 160,1 тысяча тонн импортных – 103,03 тысячи тонн, транзитных – 0,52 тысячи тонн.

В номенклатуре перевалки преобладают зерновые – 1,53 миллиона тонн, строительные грузы – 685,85 тысяч тонн и черные металлы – 376,71 тысяча тонн, а также другие сыпучие грузы – 292,89 тысячи тонн.

В разрезе портовых операторов ООО «ЕВТ Грейн» обработало 1,75 миллиона тонн грузов, ГП «Стивидорная компания «Ольвия» – 1,26 миллионов тонн. С начала года порт принял 253 судозахода.

Напомним, что в августе 2020 года МИУ и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия». Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиарда гривен. Кроме этого, не менее 80 миллионов гривен будут вложены в местную инфраструктуру.