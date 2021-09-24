В Министерстве инфраструктуры предложили снова назначить бывшего нардепа Сергея Лещенко в наблюдательный совет «Укрзалізниці».

Однако во Временной следственной комиссии Верховной Рады выступили против, сообщила руководительница ВСК Юлия Гришина.

Впервые информация о повторном предложении назначить Лещенко прозвучала на заседании ВСК. Защищал эту позицию заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков.

— Позиция министра состоит в том, что он имеет право вносить кандидатуру, которую может рассмотреть правительство. То есть эта кандидатура представлена на рассмотрение номинационного комитета, и состоится назначение или неназначение согласно регламенту деятельности Кабинета министров, – заявил он.

Но в ВСК отреагировали на это крайне негативно, потому что комиссия 30 апреля приняла решение на период работы согласовывать кадровые вопросы, чтобы выйти из кризисной ситуации на «Укрзалізниці».

— Сказать, что члены ВСК были ошарашены новостью о том, что министр инфраструктуры рекомендовал вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет — ничего не сказать. А эта новость застала нас врасплох как раз во время заседания. Но так не будет! Это я адресую руководству «УЗ», Министерству инфраструктуры и Кабмину. Если вы не будете делать кадровые изменения, если вы будете оставлять всех тех, кто довел «УЗ» до такого состояния — ваша команда покажет ноль результата. А если ваша команда не покажет результат, то и мы не покажем!, – заявила Юлия Гришина.

Напомним, что DJ Nastia – Анастаия Топольская, жена экс-нардепа Сергея Лещенко – в рамках проекта «Scary Beautiful» записала диджей-сет на территории «Николаевского судостроительного завода».