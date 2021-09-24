Федеральное бюро расследований США поможет расследовать покушение на президентского помощника Сергия Шефира.

Об этом «Украинским новостям» рассказал замглавы МВД Енин.

Подробностями первый заместитель министра внутренних дел не поделился, указав только сам факт помощи.

— Помощь от ФБР будет предоставлена, — заявил Евгений Енин.

Перед этим он утверждал, что американцы помогут в расследовании, но не назвал конкретный орган и в чем помощь будет заключиться.

— Мы получили подтверждение от наших американских коллег о предоставлении нам посильной помощи, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления, — говорил помощник Монастырского два дня назад на телевидении.

Напомним, названа основная версия следствия в деле о покушении на Шефира.