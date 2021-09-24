Следствие по делу покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира назвало основную версию, к которой склоняется. Это создание атмосферы опасности для президента.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы «Право на власть».

— Основная версия, которая сейчас есть, и которую озвучил сам Шефир ранее на брифинге ... задача создать атмосферу опасности для президента, которые могут убить одного из ближайших к нему людей, — рассказал Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.

Покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло 22 сентября утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.