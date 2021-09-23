Советник министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Об этом Антон Геращенко сказал в эфире ток-шоу «Право на власть», пишет РБК-Украина.

— В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное (чтобы найти нападавших, — прим.), — сказал Антон Геращенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление «ценой за реформы» в стране.

Покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло 22 сентября утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.