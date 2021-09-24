Правительство Украины имеет только текущую задолженность перед военнослужащими по выплатам на оздоровление. Информация о других видах задолженности является фейком.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Корреспондент.

— Что касается фэйка о задолженности перед военными. Я хочу подчеркнуть, что существует текущая задолженность. Не просроченная, а текущая — это очень важно — по выплатам на оздоровительные для военных. Не существует никакой задолженности по боевым. Это также фейк, который распространяют по разным каналам, — сказал премьер в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Он добавил, что задолженность, касающаяся оздоровительных, будет погашена после внесения изменений в бюджет.

— Принятый вчера за основу в первом чтении закон об изменениях в бюджет решает все вопросы, даже по текущим задолженностям по вот этим выплатам на оздоровление, — добавил Денис Шмыгаль.

Ранее лидер партии «ЕС» Петр Порошенко заявил, что долги по зарплате в Украине превысили 4 миллиарда гривен, 1,5 миллиарда из них задолжали военным.