«Европейская Солидарность» подает в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября должностными лицами парламента во время голосования за «псевдо-антиолигархический закон Зеленского».

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщили в пресс-службе «Европейской Солидарности».

— Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу, — объяснила Ирина Геращенко.

— Будет много фамилий. И мы просим, чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым, выражая нашу волю к улучшению законопроекту, нас не пригласили вовремя на это заседание. Потом председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславским и 250 народными депутатами от монобольшинства и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушили право народных депутатов на законотворческую деятельность, — отмечает Ирина Геращенко.

В «Европейской Солидарности» расценивают эти преступления по статьям «воспрепятствование государственному деятелю», «препятствование деятельности народного депутата», «превышение служебных полномочий», «узурпация власти».

— И именно по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь вчера эту ахинею, кто вчера здесь председательствовал и все это проводил. Что касается олигархических депутатских групп, мне очень жаль, что присутствующие там народные депутаты, которые были причастны к 16 января 2014 года, когда руками, ногами, копытами голосовали за нарушение регламента, вчера опять это повторили, помогая Зеленскому в нарушении Конституции. Для Зеленского узурпация власти плохо закончится. В Украине мы не дадим построить Беларусь, — сказала Ирина Геращенко.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

При этом решение приняли по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки.