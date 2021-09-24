На голосование Верховной Рады следует вне очереди вынести вопрос о запрете отключать должников от коммунальных услуг. Согласно поданному в парламент законопроекту, этот запрет должен действовать в течение всего карантина.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат и автор соответствующего проекта закона Сергей Шахов, выступая с трибуны парламента, пишет пресс-служба политсилы.

— Мы обращаемся к вам (с просьбой, – прим.) поставить на голосование законопроект №6064, который запрещает отключение людей сегодня, во время отопительного сезона, от отопления. Львовщина, Николаевская, Одесская, Луганская, Донецкая области – вся страна сегодня страдает от того, что уже побежали монополисты отключать от тепла, от света, от электроэнергии, потому что нет (у людей, – прим.), чем платить, – заявил Сергей Шахов.

Напомним, что неделю назад, 17 сентября, сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов зарегистрировал в парламенте законопроект, который призван вернуть мораторий на отключение от коммунальных услуг должников в период карантина. По мнению народного депутата, значительная часть украинцев в течение последних полутора лет оказалась в трудном положении, лишилась доходов или даже возможности заработать в связи с карантином и локдаунами. В таких условиях лишения людей еще и элементарных коммунальных услуг может спровоцировать социальный кризис.