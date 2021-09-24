С пятницы, 24 сентября, в Украине вступает в силу постановление, согласно которому хранение автомобильных номерных знаков будет стоить 10,8 гривны в сутки (9 гривен без учета НДС).

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

— Сегодня вступает в силу постановление, согласно которому хранение номерных знаков в Украине стоит 9 гривен в сутки без учета налога на добавленную стоимость. После окончания срока оплаченного хранения вам необходимо позаботиться о продлении резерва. Иначе вы рискуете их потерять – номерные знаки будут уничтожены, – говорится в сообщении.

Для получения этой услуги понадобятся следующие документы: заявление; документы, удостоверяющие личность; регистрационные документы на транспортное средство; платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

Как сообщает Укринформ, постановление о платном хранения номеров правительство приняло 15 сентября на своем заседании.

Им также предусмотрена реализация экспериментального проекта по получению гражданами теоретических знаний про правилам дорожного движения на дистанционной форме обучения и получение по желанию через электронный кабинет водительского удостоверения по почте или курьером.

Напомним, что в Вознесенске определили 164 места для парковки – первые три платные парковки начнут работать со следующей недели.