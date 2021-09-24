В ФСБ РФ утверждают, что поймали гражданина Узбекистана, который якобы шпионил в пользу Украины.
Об этом информирует Милитарный, ссылаясь на росСМИ.
Уроженца Узбекистана обвинили в незаконном пересечении границы в Брянской области и нашли у него технику (видеокамеру и GPS-трэкер), которую сразу назвали шпионской.
— Диктофон, замаскированный под систему нагревания табака, — описывают еще одну «страшную» находку в спецслужбах РФ.
Также ФСБшники утверждают, что задержанный мужчина сотрудничает с правоохранительными органами Украины 2 года. На камеру, щурясь, он сказал, что помогал украинским пограничникам.
Напомним, каратели ФСБ сфальсифицировали новое дело на замглаву Меджлиса Джелялова.
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В ФСБ РФ утверждают, что поймали гражданина Узбекистана, который якобы шпионил в пользу Украины.
Об этом информирует Милитарный, ссылаясь на росСМИ.
Уроженца Узбекистана обвинили в незаконном пересечении границы в Брянской области и нашли у него технику (видеокамеру и GPS-трэкер), которую сразу назвали шпионской.
— Диктофон, замаскированный под систему нагревания табака, — описывают еще одну «страшную» находку в спецслужбах РФ.
Также ФСБшники утверждают, что задержанный мужчина сотрудничает с правоохранительными органами Украины 2 года. На камеру, щурясь, он сказал, что помогал украинским пограничникам.
Напомним, каратели ФСБ сфальсифицировали новое дело на замглаву Меджлиса Джелялова.