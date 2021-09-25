В Европейской комиссии и Великобритании заявили, что поддерживают закон о деолигархизации.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, пишет TheБабель.

— Мы отдаем должное попыткам президента Зеленского противодействовать этому феномену и влиянию олигархов, который является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементирован. Также мы хотели бы увидеть укрепление уже существующих институтов, – подчеркнул Петер Стано.

Он также отметил, что в ЕС пока не рассматривается возможность введения санкций против украинских олигархов, которые попадут в реестр. Стано заявил, что у Украины и ЕС есть инструмент для преодоления коррупции – Соглашение об ассоциации.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс тоже поддержала закон, но отметила, что нужно достичь еще ряда условий в направлении деолигархизации.

— Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа, – отметила она.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».