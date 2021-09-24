Национальная комиссия по тарифам 29 сентября рассмотрит продление запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси в месяц, до 1 ноября.

Об этом известно из повестки дня заседания регулятора, пишет Экономическая правда.

В обосновании НКРЕКП объясняет, что прохождение отопительного периода 2021/2022 годов является обязательным условием успешной синхронизации ОЭС Украины с европейской ENTSO-E в установленные сроки.

Ранее, 26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифов на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, такое ограничение не создает угрозы операционной безопасности функционирования энергосистеме Украины.

На 23 сентября письма, в частности от Минэнергетики и Укрэнерго, о необходимости восстановления импорта электроэнергии из России и Беларуси, не поступало.

Учитывая это и с учетом ситуации на рынке электрической энергии работы энергосистемы, Департамент энергорынка предлагает продлить эмбарго до 01.11.