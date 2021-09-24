Санаторий «Дубки», который в 2019 году вошел в Николаевский областной детский центр медицинской реабилитации вместе с кардиоревматологическом санаторием «Южный», теперь хотят отдать в управление детской областной больницы.

Об этом рассказала управделами Николаевского облсовета Татьяна Лабарткава на заседании бюджетной комиссии в пятницу, 24 сентября, передают НикВести.

Ранее сообщалось, что данный центр так и не начал работу из-за того, что не заключил договоры с Национальной службой здоровья. Как уточнила Татьяна Лабарткава, при создании центра не учли в принципе невозможность получения пакетов НСЗУ на реабилитацию. В связи с этим, часть имущества центра, а именно здание и материально-техническую базу бывшего санатория «Дубки», предлагают отдать в оперативное управление детской областной больнице.

— К сожалению, при создании центра медицинской реабилитации детей, путем объединения двух санаториев — «Южный» и «Дубки», не было просчитана практически невозможность получения пакетов НСЗУ на медицинскую реабилитацию. Поэтому есть предложение, чтобы часть имущества, которая находится на балансе центра реабилитации, по обращению главного врача, пациентов, родителей, использовалась для лечения и реабилитации после лечения в детской областной больницы, — сказала она.

Против такой инициативы высказалась Татьяна Демченко, обвинив руководство облсовета в том, что им нужна только территория детского комплекса в Рыбаковке и санатория «Южный», который также вошел в реабилитационный центр.

Анна Замазеева, в свою очередь, рассказала, что в планах организовать на базе бывшего санатория «Южный» по улице Спортивной в Николаеве центр реабилитации детей, проходивших лечения онкозаболеваний. По ее словам, реабилитационный центр может получить такой пакет от НСЗУ.

В итоге депутаты поддержали передачу в управление имущества и здания санатория «Дубки» по Космонавтов детской больнице.

Ранее сообщалось, что на заседании бюджетной комиссии глава Николаевского облсовета Анна Замазеева поспорила с депутатом Татьяной Демченко, заявившей, что в области 4 тысячи детей болеют туберкулезом.