Украина и Соединенные Штаты Америки усилят сотрудничество в разных сферах, в частности в сфере обороны.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по вопросам безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», основанного фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

— Президент Зеленский и Президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. И Президент Байден, и Президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и её полной евроатлантической интеграции, – сказала она.

Кристина Квин сообщила, что США и Украина будут работать вместе над укреплением отношений, используя такие инструменты, как Комиссия по стратегическому партнерству и новое Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США.

— Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие агрессии России, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность, – сказала временный поверенный в делах США в Украине.

Она напомнила, что Соединенные Штаты только в этом году выделили Украине 400 миллионов долларов США помощи в области безопасности, а с 2014 года эта помощь достигает 2,5 миллиарда долларов США.

— Эта помощь содействует Украине в преодолении текущих и будущих вызовов и защите своего суверенитета и территориальной целостности, — сказала Кристина Квин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в одиночку никогда не сможет вернуть аннексированный РФ полуостров Крым, поэтому необходимы действенные шаги всех ее партнеров для возращения полуострова.