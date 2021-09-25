Председатель Киевского форума Арсений Яценюк во Львове заявил, что власть должна базироваться на знании, профессионализме, опыте, институтах, идеологии и убеждениях, но она не может базироваться на социальных опросах.

Об этом сообщили организаторы форума.

Отвечая на вопросы участников, Арсений Яценюк подчеркнул, что во всем мире сейчас ощутимый тренд популизма, и Украина — не исключение.

Противодействовать этому, по его словам, может развитие институтов.

— Институт — это баланс властей. Баланс властей — это невозможность манипуляции. А сегодня проходит манипуляция во многих сферах. Украине нужна вакцинация от популизма и необольшевизма, — подчеркнул он.

Райтинги популярности, по его словам, не важны, ведь они очень быстро меняются и быстро падают.

— Рейтингом популярности в историю не войдешь. В историю войдешь только когда перед собой ставишь исторические цели и их достигаешь, — указал Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк обратился к молодежи: «Вы основа Украины, вы и есть то, что представляет из себя государство».

Он призвал молодых лидеров не бояться быть в меньшинстве.

— Идите против течения. Отстаивайте свою позицию. Станьте лидерами меньшинства, которое превратит его в правильное и сильное большинство, — отметил Арсений Яценюк.

Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что зимой в Украине может возникнуть дефицит газа в хранилищах.