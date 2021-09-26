Подрядчик приступил к работам по реставрации разрушенного памятника погибшим воинам Второй мировой в селе Ковалёвка

Об этом сообщил заместитель главы Ольшанской территориальной громады Игорь Вакарь в Facebook.

Как известно, депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Алла Воробьева обратила внимание на аварийное состояние мемориала – братской могилы воинам Второй мировой войны в Ковалёвке.

Однако в комментариях к публикации депутата Игорь Ваков сообщил, что на сегодняшний день объект реконструируют, в частности, проводят демонтаж старых покрытий тумб, реставрируют пушки и выполняют работы по кровле и задней части монумента.

— На данный момент идут ремонтные работы. И уже проводиться демонтаж старых покрытий тумб. На стадии ремонта 3 тумбы, реставрация пушек, и работы по кровле и задней части самого монумента. Я там был в четверг. И подрядчики как раз проводили демонтаж покрытия тумб, – сообщил Игорь Ваков.

Депутат Алла Воробьева ответила, что в таком случае работники подрядной организации должны были оградить территорию лентой, чтобы люди знали о проведении реставрации объекта.

Напомним, что в январе 2020 года депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода заявил, что в селе Ковалёвка разрушился памятник погибшим воинам Второй мировой, объяснив это тем, что на его ремонт ОГА не выделяла деньги. Позже глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что ОГА уже выделила деньги на первоочередной ремонт разрушенного памятника.