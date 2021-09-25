Экс-глава Николаевской райадминистрации и нынешний депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Алла Воробьева обратила внимание на аварийном состоянии мемориала—братской могилы воинам Второй мировой войны в Ковалевке возле Николаева.

Актуальные фото она опубликовала в Facebook.

— Сегодня решила подышать свежим воздухом и приехала в село Ковалевка Николаевского района. Не могла проехать мимо мемориального комплекса, но то, что увидела — передать словами не могу, — написала Алла Воробьева.

На фото видно, что плитка частично обвалилась и потрескалась, а фундамент мемориала разрушается.

Алла Воробьева призвала главу облгосадминистрации Виталия Кима и главу облсовета Анну Замазееву обратить внимание на «объект областной собственности».

При этом в прошлом году в ОГА уже выделили деньги на первоочередной ремонт разрушенного памятника погибшим воинам Второй мировой в селе Ковалевка.