Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта считает, что отстойники для большегрузного транспорта должны располагаться на всех четырех въездах в Николаев.

Такое мнение депутат озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его мнению, отстойники для фур необходимо строить на въезде в город со стороны Одессы, Баштанки, Херсона, а также один из них должен располагаться на новой объездной дороге, ведущей к портам Корабельного района.

— Одного отстойника однозначно не хватает. Думаю, что нецелесообразно строить один большой отстойник, потому что это логистика – логистика должна быть логичной. У нас действительно есть четыре въезда в город Николаев. На мое усмотрение, пусть небольшие 2-4 гектара, но эти отстойники должны располагаться на одесское направление, баштанское направление, въезд со стороны Херсона и, однозначно, отстойник должен быть у нас на новой объездной дороге, – считает Иван Кухта.

Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта

Депутат считает, что в областном совете необходимо создать коммунальное предприятие по диспетчеризации отстойников для того, чтобы средства от оказанных услуг поступали в областной бюджет.

— Практически все земли возле дорог распроданы или отданы под сельское хозяйство, или распаеваны. Соответственно, если их облагораживать, то надо идти только через выкуп. Нужно определиться, где будет логистически правильно их расположить, определиться с их количеством. Я бы сегодня приступил к диалогу по строительству отстойника возле Корабельного района. Государство выделило нам 300 миллионов гривен, планирует выделить ещё до миллиарда гривен. Думаю, что будет целесообразным обустроить там коммунальное предприятие областного совета, которое бы занималось диспетчеризацией. Не есть правильным отдать это все в частные руки. Государство вложило туда миллиард гривен, а частные руки будут зарабатывать на диспетчеризации. Я считаю, что деньги должны вернуться или пойти в областной бюджет, – рассказал Иван Кухта.

Напомним, в марте 2021 года глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что «Укравтодор» выделит 100 миллионов гривен на строительство отстойников для большегрузного транспорта в регионе.

В августе 2021 года Служба автомобильных дорог объявила торги на разработку проекта строительства отстойника для фур под Николаевом, на участке рядом с трассой М-14, неподалеку от поворота на микрорайон Матвеевка.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион гривен. Подрядчик должен будет сдать проект до 18 октября 2022 года. Согласно технической спецификации, вместительность отстойника должна быть 500 большегрузов и 100 легковых автомобилей.

Позже, жители Матвеевки выступили против строительства отстойника для большегрузов в их микрорайон. Они считают, что данная территория является перспективной под жилую застройку, а подобного рода объекты целесообразно строить в промышленной зоне.

Также Служба автодорог закажет проект строительства транспортной развязки в этом районе. Всего новых развязок в Николаеве будет три. Одну, в частности, планирую построить с нуля для т.н. «японского» моста.