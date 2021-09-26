Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус и в связи с этим возвращается к обычному режиму работы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!, – написал Дмитрий Разумков.
Спикер парламента прикрепил к посту результаты своего теста на COVID-19, в которых говорится об отсутствии генетического материала вируса SARS-CoV-2.
Напомним, что в Верховной Раде Украины идет активный сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова.
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус и в связи с этим возвращается к обычному режиму работы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!, – написал Дмитрий Разумков.
Спикер парламента прикрепил к посту результаты своего теста на COVID-19, в которых говорится об отсутствии генетического материала вируса SARS-CoV-2.
Напомним, что в Верховной Раде Украины идет активный сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова.