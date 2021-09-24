В Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает Telegraf.

По данным источников издания, он не слишком многих в парламенте устраивает на этом посту.

Также сообщается, что в Офисе президента намерены отправить спикера в отставку. При этом сам Разумков неоднократно высказывался критически по отношению к документу со сбором подписей за его отставку.

В «Слуге народа» не скрывают наличия конфликта со спикером. В эфире одного из телеканалов произошла словесная перепалка главы фракции Давида Арахамии, вице-спикера Руслана Стефанчука и самого Разумкова. Арахамия заявил, что своими действиями спикер парламента пытается сбить законопроект в пользу олигархов, а Разумков поинтересовался, почему его не пригласили на заседание профильного комитета, где рассматривались правки ко второму чтению законопроекта об олигархах.

Конфликт продолжился на Согласительном совете перед новой пленарной неделей. Глава партии Александр Корниенко предложил включить законопроект об олигархах вместе с налоговым в повестку сессионной недели, а также сократить сроки рассмотрения путем применения спецпроцедуры, согласно 119-й статьи Регламента, которая позволяет рассматривать законопроекты не по правкам, а по статьям. В ответ Разумков указал, что применить эту процедуру возможно только путем голосования в сессионном зале.

Вице-спикер Руслан Стефанчук, ищет нарушения регламента у спикера и отправляет соответствующие письма и.о. главы Аппарата ВРУ. По словам нардепов, сбором голосов за отставку спикера сейчас занимается глава фракции Давид Арахамия, а приемником должен стать вице-спикер Руслан Стефанчук. Оба они ориентируются на главу ОП Андрея Ермака.

Финальной точкой конфликта со спикером для Владимира Зеленского стало противодействие законопроекту об олигархах, который был проголосован депутатами накануне и в отсутствии Дмитрия Разумкова — заседание сессии вел Руслан Стефанчук.

«За» проголосовали 279 нардепов. При этом решение приняли по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки.