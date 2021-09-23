Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие Верховной Радой законопроекта об олигархах, поблагодарив нардепов за поддержку его инициативы.

Об этом он написал в Twitter в четверг, 23 сентября.

— Приветствую принятие парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку! — указал Владимир Зеленский.

Отметим, что законопроект об олигархах был принят сегодня.

«За» проголосовали 279 нардепов. При этом решение приняли по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки.